20 ноября 2020, 18:28
Коллективы из Карелии вышли в финал всероссийского хорового фестиваля
Ансамбль «Перегудки» и хор петрозаводского музыкального колледжа им. Раутио представят республику в Москве
Ансамбль народной песни «Перегудки» и народный хор петрозаводского музыкального колледжа имени К.Э. Раутио отличились на всероссийском хоровом фестивале.
Коллективы удостоены звания лауреатов первой степени окружного этапа в номинации «Народные хоры», сообщает министерство культуры республики. В 2020 году фестиваль-конкурс проходил дистанционно.
Два карельских музыкальных коллектива представят республику в финальном этапе в Москве. (фото на главной music-education.ru)