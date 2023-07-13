Коллеги посоветовали мужчине купить документы и подвели под статью

37-летний житель поселка Ледмозеро обратился в Гостехнадзор Костомукши с заявлением о замене ранее выданного удостоверения тракториста-машиниста, якобы полученного в Санкт-Петербурге, рассказали в прокуратуре.

К удостоверению он приложил карточку и свидетельство о прохождении обучения по программе категории «С, Д, Е». Однако оказалось, что все документы фальшивые. Мужчине их не выдавали, а на тракториста-машиниста он не учился. Было заведено уголовное дело.

Фигурант дела пояснил, что купил документы по совету коллег с предыдущего места работы в Ленинградской области еще в 2014 году. Дело рассмотрит суд. // фото unsplash.com