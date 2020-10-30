Количество заболевших внебольничной пневмонией резко возросло

По данным оперативного штаба, за сутки в Карелии с внебольничной пневмонией госпитализировали 37 человек. При этом летальных исходов не зарегистрировано.

С 1 апреля с внебольничной пневмонией были госпитализированы 1818 пациентов, 85 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода). Всем пациентам с пневмонией проводят исследование на COVID -19. (фото rbc.ru, Артем Геодакян)