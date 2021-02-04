Количество умерших от коронавируса в России превысило 75 тысяч человек

За прошедшие сутки в России подтверждены 16 714 новых случаев заражения коронавирусом. Скончался 521 пациент. Выздоровели 24 546 человек. Такую статистику приводит оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

В Москве 2095 новых зараженных, в Санкт-Петербурге - 1571, в Вологодской области - 282, в Архангельской области - 241, в Ленинградской области - 217, в Мурманской области - 154.

Всего с начала пандемии в нашей стране болезнь диагностирована 3 917 918 раз. Умерли 75 205 человек.

Напомним, в Карелии 3 февраля коронавирусная инфекция подтверждена у 237 человек. Фото img.com.ua