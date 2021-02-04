Россиян снова начнут штрафовать за неуплату ЖКХ

Истек срок постановления правительства, которое вводило мораторий на взимание штрафов у россиян за неуплату коммунальных услуг. Это значит, что россиян снова начнут штрафовать и начислять пени с 1 января. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на ответ Минстроя.

С начала нового года предоставление коммунальных услуг и расчеты за потребленные ресурсы осуществляются в соответствии с действующим жилищным законодательством без послаблений, установленных в апреле.

Некоторые эксперты считают, что мораторий нужно было снять раньше, когда стали отменять первые ковидные ограничения, так как многие расслабились, а долги стали увеличиваться. В Минстрое отметили, что собираемость платежей за услуги ЖКХ снизилась на 30% среди россиян, на 50% - среди предприятий. (фото pnp.ru)