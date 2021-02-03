Петербуржец с ковидом на 40 минут умер, а затем резко выздоровел

В Санкт-Петербурге врачи выписали на амбулаторное лечение пациента с коронавирусом, который пережил 40-минутную клиническую смерть. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на городской комитет по здравоохранению.

По данным издания, 45-летний мужчина поступил в одну из больниц Северной столицы 10 января с пневмонией, обусловленной ковидом. Уже 11 января у него развилась массивная тромбоэмболия легочной артерии, сопровождавшаяся клинической смертью. Но 40-минутные усилия реанимационной бригады увенчались успехом - сердце забилось вновь.

Далее пациента перевели на ИВЛ, 16 января его сняли с аппарата, а 19-го - перевели в терапевтическое отделение. В начале февраля петербуржец был отправлен на амбулаторное лечение.

Когда ему рассказали, как близок он был к смерти, мужчина сперва не поверил - всю эту историю он совсем не помнит. Фото источника