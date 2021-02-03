Водка и овощи подорожали в России

На неделе с 26 января по 1 февраля в России продолжился рост цен на водку - напиток подорожал на 0,2% после подорожания на 0,1% неделей ранее. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию Росстата.

Рост цен на огурцы ускорился до 6,9%. Помидоры подорожали на 1,9%. Помимо этого, на минувшей неделе картофель подорожал на 1,5%, свежая белокочанная капуста - на 1,3%, репчатый лук - на 1,5%, морковь - на 2,4%, яблоки - на 0,1%. В целом цены на плодоовощную продукцию с 26 января по 1 февраля увеличились, в среднем, на 1,6%.

Также за прошедшую неделю выросли цены на мясо кур и маргарин (на 0,5%), говядину, баранину, мороженую рыбу, стерилизованное молоко, фруктово-ягодные консервы для детского питания (на 0,2%). Колбасы, жирный творог, сычужные сыры, сухие молочные смеси для детского питания, обед в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) подорожали на 0,1%.

Шоколадные конфеты и поваренная соль подешевели на 0,3%, рис и карамель – на 0,2%, сливочное масло, сметана, мясные и овощные консервы для детского питания и печенье - на 0,1%.

Цены на свинину, сосиски, сардельки, мясные консервы, пастеризованное молоко и черный чай не изменились. Фото professionali.ru