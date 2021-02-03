Названы полезные для мозга простые продукты

Диетолог Елена Соломатина перечислила продукты, употребление которых может стимулировать работу мозга. Слова специалиста приводит радио Sputnik.

Так, Соломатина отметила, что в еде должно быть достаточное количество холина. Его много в яичном желтке, мясе, овсянке и цветной капусте.

Также следует употреблять продукты, содержащие витамин В12 и железо. «Нужно есть продукты с витамином B12, содержание которого часто уменьшается с возрастом, появляются головокружения, состояние усталости. Чтобы мозг постоянно получал кислород, необходимы продукты, содержащие железо - печень, красное мясо», - пояснила диетолог.

Соломатина подчеркнула, что для достижения желаемого эффекта необходимо соблюдать умеренность в еде, а не пытаться употребить этих продуктов как можно больше. Также она порекомендовала ограничить количество сладостей с рафинированным сахаром и употреблять больше зелени, овощей и фруктов. Фото dom-prestarelyh.net