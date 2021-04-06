Количество ДТП возросло в шести районах Карелии

В дорожной полиции рассказали о состоянии аварийности в Карелии за первые три месяца 2021 года. За этот небольшой временной промежуток на дорогах республики случилось 88 ДТП, в которых 9 человек погибли и 128 получили травмы.

«В первом квартале отмечается снижение количества ДТП и пострадавших в них людей. Так, число ДТП сократилось на 37%, а пострадавших в них людей - на 28%»,

- прокомментировали в Госавтоинспекции. При этом число погибших выросло на одного человека. В 84 случаях аварии произошли по вине водителей.

Хотя в республике и отмечено общее снижение аварийности, в шести районах Карелии фиксируется рост числа аварий. Это Пудожский, Лоухский, Лахденпохский, Питкярантский, Пряжинский и Калевальский районы. Рост числа погибших фиксируется в трех районах республики: Медвежьегорском, Кондопожском, а также в Петрозаводске. (фото vk.com)