Колея и кусты – выявлены нарушения при содержании дорог

Специалисты выявили нарушения в содержании двух автодорог в Пряжинском районе.

Среди нарушений на автодорогах «Подъезд к д. Лахта» и «Подъезд к д. Нижние Виданы» - колея, просадки. По обочинам не скошена трава, растут кустарники и деревья, не обрезаны ветки.

За содержание дорог отвечает «Кондопожское ДРСУ». О нарушениях известили карельский Управтодор. // фото vk.com/id634986877