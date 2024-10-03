56-летняя певица Валерия раскрыла секрет стройности и красоты

56-летняя советская и российская эстрадная певица Валерия работает над собой, чтобы хорошо выглядеть.

Секрет ее стройности и молодости в ежедневной активности, правильном питании, а также визитах к косметологу. Об этом певица рассказала в беседе с журналистом Teleprogramma.org.

У Валерии вошло в привычки следить за тем, что она ест. Каждый день она уделяет время физическим нагрузкам. Это фитнес или йога. По словам певицы, это для нее стало рутиной.

При этом певица подчеркнула, что косметолог в списке дел по уходу за собой стоит на последнем месте, поскольку ей не хватает времени, чтобы регулярно его посещать.

«Поэтому я хожу только на аппаратные процедуры, которые не требуют частого посещения», - рассказала Валерия.

Артистка призналась, что родилась и живет с ощущением внутренней радости, поэтому любые внешние обстоятельства действуют на нее не так разрушительно. // фото стоп-кадр видео vk.com/video