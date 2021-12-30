Книги с запахами и эффектом 4D появились в библиотеках Карелии

Модельные библиотеки в Сортавале и селе Янишполе Кондопожского района получили новинки литературы. Среди книг есть и весьма необычные, например, с запахами, сообщили в Минкультуры Карелии.

Книги в недавно открывшиеся модельные центры чтения поставляют по нацпроекту «Культура». Библиотеки будут получать издания еще несколько лет.

В уходящем году такие поступления порадуют читателей села Янишполе Кондопожского района и Сортавалы. В целом полки этих библиотек пополнились 4703 новыми экземплярами.

Библиотека села Янишполе в этом году купила еще 663 книги. В основном это художественная литература, но есть и отраслевая. Например, по психологии, истории.

Приобрели комиксы для детей и книги с запахами – сейчас это модно. С ними чтение становится увлекательнее. Теперь ребенок может почувствовать запах цветов или фруктов, о которых рассказывает книга.

Сельская библиотека продолжает расширять список книг с дополненной реальностью, которые очень полюбились школьникам. Здесь уже есть 4D книги про динозавров, по химии и истории, сейчас появились энциклопедии, новинки по технике и еще одна о динозаврах.

По национальному проекту модельная библиотека села Янишполе купит новые книги еще в 2022 году.

Напомним, сейчас в республике создано четыре модельные библиотеки. Наряду с Сортавалой и селом Янишполе, они работают в поселке Вяртсиля Сортавальского района и деревне Коткозеро Олонецкого района. В будущем году аналогичные пространства откроются в трех населенных пунктах – поселке Муезерском, Калевала и в Кондопоге. // Фото: источник