Кинологи рассказали, можно ли собакам купаться в море

Летом многие собаководы с удовольствием берут с собой своих собак отдохнуть на побережьях, чтобы вдоволь нагуляться и наплаваться. Но можно ли собакам купаться в море?

«Перед тем, как отправляться на пляж с собакой, обязательно удостоверьтесь, что туда пускают с животными. На море внимательно следите за питомцем, не позволяйте ему уплывать далеко от берега, следите, чтобы он не пил морскую воду и долго не находился под открытым солнцем. Обязательно берите с собой питьевую воду, которую можно предложить питомцу. Для собак без шерсти потребуется солнцезащитный крем, чтобы уберечь кожу от ожогов»,

– комментирует президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

Если собака любит воду и с радостью плавает в любых водоемах, можно позволить ей поплескаться в море. Однако нужно быть очень внимательным, следить, чтобы питомец не уплывал далеко от берега, не пил морскую воду и не находился под палящим солнцем долгое время.

Нужно позаботиться о том, чтобы у вас была с собой свежая питьевая вода, которую можно предложить собаке в случае жажды. Также вам пригодится зонтик, чтобы создать тень для питомца. Если вы обладатель собаки без шерсти, позаботьтесь о солнцезащитном креме, предварительно проверьте, не будет ли у питомца аллергии.

Вам также может потребоваться полотенце: после купания промокните шерсть питомца, чтобы она быстрее высохла, поскольку из-за влажной шерсти может образоваться парниковый эффект, и питомцу будет очень жарко находиться на пляже.

Внимательно следите за собакой в воде: сильные приливы могут застать врасплох даже самого крепкого пса. Лучше всего, если питомец будет плавать недалеко от берега, рядом с вами или членами вашей семьи.

Ни в коем случае не позволяйте собаке пить из моря. После употребления соленой воды из моря у собаки могут появится симптомы отравления: понос, рвота, слабость и апатия. Животное может даже покачиваться или терять сознание. Избыток соли в организме может привести к сильному обезвоживанию, что в свою очередь нарушит работу почек. В этом случае собаке понадобится неотложная помощь. Важно проявлять бдительность, отдыхая с питомцем на морском побережье.

Для собак без шерсти или с короткой шерстью потребуется солнцезащитный крем, это позволит уберечь кожу от ожога. Перед тем, как отправиться на пляж, намажьте особо уязвимые места: уши, нос, живот, а голых собак необходимо намазать полностью.

Кроме того, собака может обжечь лапы о раскаленный песок, поэтому лучше всего отказаться от купания вместе с питомцем на море в сильную жару. Если вы все-такие решили пойти на пляж, воспользуйтесь специальной обувью или защитным кремом для лап. // Фото: freepik.com.