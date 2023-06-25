Стоимость авиабилетов из России снижается

После резкого роста накануне, 24 июня, цены на авиабилеты падают. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России.

«Стоимость билетов за рубеж пришла в норму после скачка цены накануне. Есть и экстремально низкие тарифы на сегодня и завтра»,

- подчеркивает ведомство.

24 июня из-за тревожной обстановки и угрозы военного переворота стоимость авиабилетов за границу резко выросла. Например, чтобы улететь из Москвы в Ереван «Аэрофлотом», вчера нужно было потратить от 40 до 60 тысяч рублей. Билет до Тбилиси стоил около 70 тысяч рублей.

Сегодня можно улететь в Дубай из Москвы за 48 тысяч рублей. Прямой рейс авиакомпании «Победа» 26 июня без багажа стоит 20 с половиной тысяч рублей. Рейс «Аэрофлота» в Астану 25 июня стоит 7 с половиной тысяч рублей.

Вечерний рейс «Аэрофлота» в Стамбул без багажа на 25 июня стоит 25 тысяч рублей, а рейс «Победы» на следующей неделе - 13,5 тыс рублей.

Цены на прямые рейсы в Ереван на следующей неделе начинаются от 29,3 тысячи рублей. // Фото: компания Аэрофлот.