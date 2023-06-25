25 июня 2023, 16:13
Общество

Стоимость авиабилетов из России снижается

После субботнего стресса цены падают

После резкого роста накануне, 24 июня, цены на авиабилеты падают. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России.

«Стоимость билетов за рубеж пришла в норму после скачка цены накануне. Есть и экстремально низкие тарифы на сегодня и завтра»,

- подчеркивает ведомство. 

24 июня из-за тревожной обстановки и угрозы военного переворота стоимость авиабилетов за границу резко выросла. Например, чтобы улететь из Москвы в Ереван «Аэрофлотом», вчера нужно было потратить от 40 до 60 тысяч рублей. Билет до Тбилиси стоил около 70 тысяч рублей.

Сегодня можно улететь в Дубай из Москвы за 48 тысяч рублей. Прямой рейс авиакомпании «Победа» 26 июня без багажа стоит 20 с половиной тысяч рублей. Рейс «Аэрофлота» в Астану 25 июня стоит 7 с половиной тысяч рублей.

Вечерний рейс «Аэрофлота» в Стамбул без багажа на 25 июня стоит 25 тысяч рублей, а рейс «Победы» на следующей неделе - 13,5 тыс рублей.

Цены на прямые рейсы в Ереван на следующей неделе начинаются от 29,3 тысячи рублей. // Фото: компания Аэрофлот.

Обсудить
Метки: 
новости россии
цены на авиабилеты
билет в тбилиси
стоимость авиаперелетов
аэрофлот россии