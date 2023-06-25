Запрятанная в Карелии часовня, которую стоит увидеть

Часовня Космы и Дамиана находится в деревне Узкие Медвежьегорского района Карелии. Историю красивого культового строения рассказал на своей странице известный фотограф Илья Тимин.

Часовня стоит в поле, в небольшой ложбинке, почти на самомом берегу озера Космозеро в Медвежьегорском районе Карелии. Вокруг небольшая еловая роща и ограда из валунов.

Иногда можно встретить такие названия: Космодемьянская часовня, Козьмодемьянская часовня. Последнее здание часовни построено в первой половине XVIII века, но существуют мнения, что до этого здесь была более древняя часовня, которую можно было бы датировать XVII веком.



Деревянная часовня клетского типа, с небольшим притвором и молельным помещением под единой двускатной кровлей. Сруб из сосновых бревен. Над основным помещением небольшая главка с деревянным православным крестом. Над притвором на девяти столбах высится шатровая колокольня на восьмериковом бревенчатом основании с повалами в верхней части и с маленькой главкой с восьмиконечным деревянным крестом на шатровой крыше.

Часовня украшена резными причелинами, полотенцами, балясинами, перилами, столбиками, резным карнизом колокольни и резным крыльцом под трехскатной крышей. // Фото: Илья Тимин.