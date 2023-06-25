Бездомные животные в Сегеже теперь будут жить в других условиях

Приют для животных в Сегеже обрел новую жизнь, сообщает министерство сельского и рыбного хозяйства Карелии. Ведомство отмечает, что жители города неоднократно жаловались на многочисленные нарушения требований по содержанию животных в местном приюте. Однако даже после проведенных контрольных мероприятий, выдачи предписаний и привлечения к административной ответственности некоммерческой организации, осуществлявшей содержание животных в указанном приюте, ситуация не менялась.

Пришлось применять радикальные меры: в октябре 2022 года имущественный комплекс вместе с животными, которые содержались в приюте, был передан новой организации, она называется «Луч надежды».



За 8 месяцев новому руководству при взаимодействии с местной администрацией, неравнодушными гражданами и организациями удалось полностью облагородить территорию приюта, построить новые вольеры для животных. Благодаря установке новой электропроводки и ремонту печки, в главном здании приюта теперь тепло и светло.

В надлежащее состояние приведены хозяйственные и технические помещения. Приют обеспечен холодильниками для хранения продуктов. // Фото: минсельхоз Карелии.

