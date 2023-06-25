Новый светофор в Петрозаводске не понравился горожанам

В группе «ДТП Петрозаводска и Карелии» петрозаводчане жалуются на новый светофор, которым пользоваться совершенно неудобно. Он появился на улице Анохина, на аллее 300-летия у речки.

"Вот что у нас все-таки за городишко? Только начнешь радоваться чему-то, и вдруг бац, и шляпа",

- задают риторический вопрос горожане.

Петрозаводчане отмечают, что режим светофора настроен отлично, с хорошей задержкой и на нормальную продолжительность, чтобы поток не тормозился слишком часто и чтобы все спокойно перешли. Но при этом «кнопка привинчена на газоне, в метре от асфальта, посреди лужи».





"Я понимаю, что отдельная какая-нибудь стойка с кнопкой — дикая роскошь, до такого мы еще не доросли, специальная мачта для светофора не нужна, потому что рядом удачно стоит фонарь... но это же лажа",

замечает возмущенный петрозаводчанин.

В посте отмечается, что еще сообразить надо: заветная пимпочка находится над лужей в тени ящика с контроллером. // Фото: «ДТП Петрозаводска и Карелии».