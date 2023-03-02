Кеми «дали по зубам» в ходе очередной оптимизации

Текст: Татьяна Смирнова

Давно известно, что у жителей Карелии не все хорошо с зубами. Север дает о себе знать коварным кариесом, многим впоследствии требуется протезирование. А это – труднодоступное и недешевое дело, особенно для тех, кто живёт в малых городах и поселках. Вот почему жителей Кеми возмутила новость о том, что руководство местной ЦРБ намерено «оптимизировать» зубопротезный кабинет. Эта тема несколько месяцев будоражит соцсети. Руководство больницы заняло оборону.

Сегодня мало кто сможет ответить на вопрос о том, кто для российской медицины стал «оптимизатором», а кто – «модернизатором». Голикова? Скворцова?.. Модернизация, безусловно, благо. Она всегда на слуху: практически каждый день мы читаем позитивные новости о том, как преображается карельская медицина, как в медучреждения низового звена приходят высокие технологии. А вот про «оптимизацию», которая точно не благо, почему-то власть предпочитает помалкивать. Между тем драматичные перемены затронули целые коллективы и судьбы отдельных медработников. Не стала исключением Кемская ЦРБ, где недавно торжественно завершили грандиозный ремонт.

План перемен в сентябре 2012 года, когда реконструировали главный корпус больницы, раскрыла газете «Местное время» тогдашний главный врач Задкова. Она сообщила, что на ремонт ЦРБ выделено 9 миллионов рублей, и после его завершения планируются переезды: «Для детской консультации мы полностью отремонтируем первый этаж взрослой поликлиники. Она, в свою очередь, разместится в нынешнем родильном отделении. Родильный дом только снаружи такой страшный, внутри его постоянно поддерживали ремонтом. Таким красивым, как хирургический корпус, он сразу не станет. Поэтому зайдём туда и будем по очереди кабинеты ремонтировать…»

Здание родильного дома и в самом деле выглядело жутко. Одна из бывших карельских министров здравоохранения, посетившая ЦРБ, отказалась заходить «в этот хлев». Но помещения отремонтировали, и взрослая поликлиника благополучно просуществовала здесь до тяжёлых ковидных времён. Недавно она переехала в главный корпус ЦРБ, где занимает первый и второй этажи.

Во всех этих ремонтных планах и перемещениях легко можно запутаться. Поэтому необходимо пояснить, что детская консультация, а также стоматология с зубопротезным кабинетом с 1974 года находились вне больничного городка - тогда им отвели целый этаж в новой пятиэтажке (сейчас там МФЦ и мировой суд).

Зубопротезный кабинет не только «самоокупал» своё существование, но и приносил больнице прибыль. В 2018 его перевели в отремонтированный главный корпус. Но недолго музыка играла. В один не самый удачный день кабинет переместили в бывший родильный дом/взрослую поликлинику – тот самый «хлев». А сейчас по чьей-то прихоти и вовсе закрывают («оптимизируют»), лишая население так необходимой ему медицинской услуги. Коллектив настроен бороться за сохранение зубопротезного кабинета – во все властные инстанции местного уровня отправлено обращение.

«20 февраля 2023 года мы случайно узнали о том, что решением главного врача Кемской ЦРБ З.А. Халилова полностью сокращают весь штат зубопротезного кабинета, а именно врача А.П. Данилова, зубных техников В.Н. Богданову и В.В. Ищенко - все они специалисты высшей категории, санитарку-администратора В.В. Лукашеву, – говорится в обращении. – С 21 апреля 2023 года зубопротезного кабинета в городе Кеми не будет, что влечет за собой лишение жителей крайне необходимой услуги».

Как следует из текста обращения, ежемесячно зубопротезный кабинет обслуживал 40 пациентов, в том числе жителей Калевальского, Лоухского, Беломорского районов. Он был оборудован всем необходимым, имел налаженные контакты с поставщиками необходимых расходных материалов.

«С 2018 года кабинету дважды пришлось переезжать по решению руководства Кемской ЦРБ. Сначала в основной корпус больницы, где был проведен ремонт, и где нас полностью все устраивало. В феврале 2022 года нас поставили перед фактом: освободить эти помещения для хирургических кабинетов. Приказом главного врача Халилова кабинет перевезли в старое здание поликлиники, заранее зная, что здание снесут. Месяц мы обустраивались: меняли электропроводку, розетки, подключили городское водоснабжение, сделали дорогостоящую вентиляцию. При переноске стоматологической установки было повреждено плато под выемку кресла. Нашли специалиста, установку подключили»,

– рассказывают авторы обращения о том, как кочевал коллектив.

Специалистов поддержала комиссия Совета ветеранов района, в присутствии которой главный врач пообещал подразделению капитальный ремонт. С 1 апреля 2022 года кабинет приступил к работе. Казалось, процесс налаживался. Но уже 13 октября в здании неожиданно отключили воду и отопление. И это не было коммунальное ЧП. В разговоре с заведующим кабинетом Даниловым, который состоялся в присутствии старшей медсестры ЦРБ, главврач сообщил, что здание (тот самый бывший роддом) планируется… сносить! Дескать, руководство минздрава Карелии выделило средства, и их надо освоить.

– 13 октября я пораньше пришла на работу, так как приехал пациент из поселка Калевала. Захожу – ни воды, ни отопления! Понять ничего не могу. Выяснилось, что воду накануне отключили, а нас в известность не поставили, – рассказывает одна из зуботехников. – Пришла главная медсестра Елисеева и сообщила, что здание будут сносить. Показала представителя компании, которая будет рушить.

«Прошу его: подождите! Дайте хотя бы пару недель! У нас много работы. 18 человек мучаются от боли с обточенными зубами, не могут есть!»

Но представитель ответил, что не может, так как завтра привезут кирпичи. Заведующий зубопротезным кабинетом, заслуженный врач Карелии Данилов тоже ничего не знал. Он попросил главврача прояснить ситуацию и тот объяснил: «У меня указание сверху. Я должен разрушить здание. Деньги уже выделены». Сразу сняли окна, двери. Внутри осталось наше оборудование. В октябре мы работали. Надо было составить списки льготников, чтобы отправить их в министерство. Было очень холодно. В один из дней пришёл экскаватор. Начал работать. Здание затрещало. А внутри находились две женщины – сотрудницы нашего кабинета! Никто даже не проверил, есть ли внутри люди.

«При разумном подходе можно было написать гарантийное письмо о переносе работ на более поздний срок, но главный врач решил освоить средства незамедлительно, в октябре», – комментируют зубопротезисты. В результате аврального демонтажа экскаватор полностью вырвал все трубы и повредил электропроводку. Коллективу было предложено 3-4 дня оставаться дома, пока восстановят водоснабжение и отопление.

Водоснабжение и свет восстанавливали около недели. «Мы успели доделать начатую работу и отправить в Мурманск на завод большую партию зубных металлических конструкций на напыление. Но так как морозы усиливались, водоснабжение замерзло. Здание без отопления остыло, – пишут в обращении медики. – С 1 ноября 2022 года главный врач Халилов отправил всех работников на вынужденный простой по вине работодателя, практически лишив нас условий труда. В конце ноября мы получили посылку с напылением. Пациенты (люди два месяца ходили с обточенными зубами) ежедневно звонили и спрашивали, когда будут готовы протезы? По этой причине мы приняли решение возобновить деятельность, чтобы закончить работы, начатые в октябре».

Специалисты по прихоти руководства оказались в нечеловеческих условиях. «В кабинетах была минусовая температура. Мы привезли из дома обогреватели, и еще три приобрела ЦРБ, – рассказывают они. – Кабинеты прогревались до 4-5 градусов. Основной коридор было не прогреть, а включенная тепловая пушка выбивала автоматы. Пациенты ожидали свою очередь в зуботехнической лаборатории. Воду мы носили из приемного покоя сами, либо топили снег. В таких условиях – без отопления и с ледяной водой – проработали весь декабрь... Мы переживали за своих пациентов, чтобы сдать им работы до Нового года – на праздник всем хочется быть красивыми».

В первый день нового года приказом главного врача сотрудников зубопротезного кабинета опять вывели на вынужденный простой.

«Судьбу нас самих и нашего кабинета, в котором мы без каких-либо нареканий и выговоров трудились десятки лет на благо Кеми и соседних районов, решили без нас»,

– с обидой констатируют специалисты.

20 февраля, устав от неопределённости, медики решили собраться вместе и спросить у главврача напрямую про дальнейшую работу и про то, сколько кабинет еще будет на простое. И испытали шок.

«Мы… встретили в приемной юриста, которая задала вопрос: «Вы по поводу сокращения ждете главного?». Сама того не подозревая, между делом, она проговорилась, что судьба кабинета и его сотрудников уже решена. Мы не могли в это поверить. Нас о сокращении никто не уведомлял, не было производственного собрания…», – утверждают специалисты. Авторы обращения рассказывают, что принявший их главный врач сообщил: на ремонт зубопротезного кабинета денежных средств нет, как нет денег и на оплату простоя. Поэтому руководство ЦРБ приняло решение о сокращении всего штата. С 21 апреля 2023 года зубопротезный кабинет прекратит свое существование.

«…Халилов разговаривал с нами в грубой форме... За десятки лет работы никто с нами подобным образом не разговаривал, и мы никогда не думали, что главный врач может так унизить работников. За годы работы мы слышали только слова благодарности от пациентов и видели их красивые и радостные улыбки. Нам больно и обидно, что одной подписью кабинет отправляют в отставку. Отвечая на звонки пациентов или встречая людей на улице, мы не можем объяснить, почему мы больше не будем работать, почему нас сокращают».

А вот как выглядит зубопротезный кабинет сегодня (в внваре прорвало отопление):

Для главного врача Халилова, как утверждают в своём обращении врачи, всю свою жизнь посвятившие медицине, ответ оказался прост. «Он легко передал все население, в том числе и ветеранов, в коммерческую клинику «Смайл-Кемь», врач в которой работает два раза в неделю. В клинике нет зуботехнической лаборатории, и работы отправляются в Петрозаводск. Затягиваются сроки изготовления протезов. «При ремонте протезов (переломы, трещины) мы справлялись за два часа, и пациентам не приходилось ждать подолгу. В «Смайле» эта процедура затягивается на две недели, что создает крайнее неудобство людям. Очень обидно, что вся причина в каком-то пресловутом помещении. Его не нашлось в поликлинике после ремонта и нигде во всем больничном городке. Почему главный врач Халилов решил, что эта служба не нужна ни городу Кемь, ни другим районам северной Карелии?», – недоумевают попавшие под сокращение специалисты.

Примечательно, что минздрав Карелии подключился к обсуждению проблемы с закрытием зубопротезного кабинета в соцсетях, оправдывая в своем комментарии действия руководства ЦРБ тем, что оборудование отработало все установленные сроки эксплуатации, оно «не позволяет изготавливать зубные протезы, отвечающие современным требованиям».

То есть поэтому надо было с непонятной целью громить здание с работавшими там специалистами, вымораживая их, как тараканов? Мы уже не говорим про заботу о пациентах, которых в данном случае вообще за людей не считают: пусть ждут очереди на протезирование годами? Минздрав дал денег, и надо было их срочно освоить, разгромив значительную часть еще не ветхого здания… Ну очень хозяйский и осмысленный поход!

Что тут скажешь? Разбрасываться специалистами могут позволить себе те руководители здравоохранения, у которых с лечением и протезированием собственных зубов проблем не бывает…