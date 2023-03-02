Глава Карелии встретился с Послом Уганды в России

2 марта глава Карелии Артур Парфенчиков встретился с чрезвычайным и полномочным послом Уганды в России Мозесом Каваалууко Кизиге. Делегация этого африканского государства находится с визитом в нашей республике.

Как отметил руководитель региона, сегодня Карелия уделяет особое внимание развитию внешнеэкономических связей. По итогам прошлого года республика осуществляла торговлю со 100 странами. Среди крупнейших партнеров - Турция, Китай и Индия.

Для Карелии Уганда может стать одним из рынков сбыта продукции лесной отрасли.

- Сегодня мы готовы предложить более 800 тысяч кубических метров качественных пиломатериалов, которые готовы поставить на экспорт. Полагаем очень перспективным и африканский рынок сбыта нашей продукции, включая и республику Уганду. В этой связи намерены оказать все необходимое содействие для установления контактов между деловыми сообществами Карелии и Уганды,

— заявил Артур Парфенчиков.

Связующим звеном для сотрудничества с республикой может стать сфера образования, в том числе обмен студентами и научные исследования. Образовательные программы Петрозаводского государственного университета будут предлагать молодежи Уганды. Сегодня в карельском вузе учатся почти 600 иностранных студентов, из которых лишь 29 из Африки.

Посол Уганды в России Мозес Каваалууко Кизиге подтвердил заинтересованность во взаимодействии с Карелией. По его словам, направлениями совместной работы могут стать горнодобывающая деятельность – Уганда богата на полезные ископаемые, а также туризм, культура, рыбоводство. Посол пригласил карельскую сторону представить потенциал региона в ходе бизнес-миссии в африканскую республику.

- Важно отметить, что наша встреча проходит в преддверии второго саммита и экономического форума «Россия – Африка», который планируется к проведению в июле в Санкт-Петербурге. Уверен, что мероприятия придадут новый импульс развитию международного сотрудничества стран Африки и регионов Российской Федерации во всех сферах взаимодействия,

- подчеркнул Артур Парфенчиков.

В ходе визита в Петрозаводск делегация Уганды встретится с руководством Корпорации развития республики Карелия, Торгово-промышленной палаты и Фонда «Центр поддержки экспорта республики Карелия». Также гости посетят ПетрГУ, Инженерный центр пожарной робототехники «ЭФЭР» и ООО «Уютный дом». // Фото: gov.karelia.ru