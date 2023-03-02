02 марта 2023, 16:40
В пятницу в Петрозаводске будут организованы проверки на дорогах
В карельской столице пройдет очередной рейд «Контроль трезвости»
В пятницу, 3 марта, в Петрозаводске пройдет рейд «Контроль трезвости». Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД карельской столицы.
На дорогах города будут организованы массовые проверки автомобилистов. Инспекторы будут искать пьяных водителей.
В январе в Петрозаводске были выявлены 65 нетрезвых автомобилистов. Горожан просят не оставаться в стороне от проблемы и сообщать о пьяных людях, садящихся за руль. Телефоны дежурной группы 715-900, 78-44-44. // Фото ГИБДД Петрозаводска