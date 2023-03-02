В пятницу в Петрозаводске будут организованы проверки на дорогах

В пятницу, 3 марта, в Петрозаводске пройдет рейд «Контроль трезвости». Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД карельской столицы.

На дорогах города будут организованы массовые проверки автомобилистов. Инспекторы будут искать пьяных водителей.

В январе в Петрозаводске были выявлены 65 нетрезвых автомобилистов. Горожан просят не оставаться в стороне от проблемы и сообщать о пьяных людях, садящихся за руль. Телефоны дежурной группы 715-900, 78-44-44. // Фото ГИБДД Петрозаводска