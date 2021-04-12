Каждый восьмой россиянин хотел бы переселиться на другую планету

Большинство россиян не хотели бы покидать Землю, но примерно каждый восьмой житель страны был бы не против сделать это. Данные исследования компании «Ромир» публикует РИА Новости.

По данным опроса 67 процентов россиян хотели бы остаться на нашей планете. 13 процентов готовы бросить все и отправиться жить на другую. Еще 20 процентов затруднились ответить на этот вопрос.

Исследование проводилось в марте в городах, расположенных во всех федеральных округах. В опросе приняли участие около полутора тысяч человек в возрасте от 18 лет. Фото img-fotki.yandex.ru