Жителей Карелии пригласили на службу в Росгвардию

Вневедомственная охрана Карелии приглашает на службу. В Росгвардии обещают стабильную зарплату, соцгарантии, медицинское обеспечение, бесплатный проезд к месту отпуска и обратно сотруднику и одному члену семьи, а также бесплатное обучение в вузах системы войск национальной гвардии.

Среди требований к кандидатам - образование не ниже среднего (полного); возраст от 18 до 35 лет, служба в армии; отсутствие судимости и грубых административных правонарушений. Также у желающих стать росгвардейцами должна быть «способность по личным и деловым качествам, физической подготовке выполнять служебные обязанности».

Подробную информацию кандидаты могут узнать по телефонам: 8(8142)73-59-78 или по адресу: Петрозаводск, ул. Гоголя, 45-б, кабинет 217. (фото osnmedia.ru)