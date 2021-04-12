Более восьми тысяч россиян узнали о заражении коронавирусом 11 апреля

За последние сутки в России коронавирус выявлен 8320 раз. Умерли 277 человек. Выздоровели 6656 пациентов. Такую статистику приводит оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

В Москве 1833 новых зараженных, в Санкт-Петербурге - 706, в Ленинградской области - 95, в Архангельской области - 79, в Вологодской области - 74, в Мурманской области - 50.

Всего с начала пандемии в нашей стране Covid-19 диагностирован 4 649 710 раз. Скончались 103 263 человека.

Напомним, в Карелии коронавирус 11 апреля выявлен у 59 человек. Фото medikforum.ru