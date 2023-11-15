Каждый седьмой петрозаводчанин ненавидит инициативных коллег

Каждый седьмой работающий петрозаводчанин утверждает, что в его коллективе ненавидят инициативных коллег. Это выяснили сотрудники сервиса по поиску работы SuperJob.

Исследование провели среди трудоустроенных, экономически активных горожан. Оказалось, что положительно и нейтрально к инициативным коллегам относятся соответственно 36 и 34 процента респондентов.

Но 13 процентов опрошенных рассказали о своей неприязни к таким сотрудникам.

К самим таким инициативам 52 процента петрозаводчан относятся положительно, а 31 процент - нейтрально, но 8 процентов - отрицательно.

Отношение руководства к инициативам работников четверо из 10 петрозаводчан оценили как позитивное, 26 процентов - как спокойное, а 11м процентов - как негативное. // фото: freepik.com