Катер врезался в вышку у берегов Пхукета, пострадали россияне

Десятки туристов пострадали в результате аварии в Таиланде. Инцидент произошел 17 мая на популярном курорте Пхукет. На борту катера находилось 33 иностранных туриста, в том числе 21 россиянин, а также четыре члена экипажа.

На подходе к берегу, в 100 метрах от пирса бухты Чалонг, катер врезался в бетонную конструкцию в море, служившую сигнальной вышкой для обозначения глубины. Туристов доставили в больницы.

По информации РИА Новости, шесть человек, в том числе четыре россиянина и два гражданина Таиланда получили относительно тяжелые травмы, 13 человек – травмы средней тяжести, 18 человек – легкие травмы. Два человека – один гражданин Таиланда и один гражданин Казахстана не пострадали.

По предварительным данным, причиной аварии могла стать халатность капитана катера. // фото Life.ru/ Phuket Tourist Police