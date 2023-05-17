Автомобиль пытался перестроиться и устроил тройное столкновение

Групповая авария произошла вечером в среду в районе пересечения Комсомольского и Невского проспектов в Петрозаводске.

Участники двигались со стороны центра города. В какой-то момент один из водителей показал левый поворот и попытался перестроиться. В итоге произошло столкновение с двигавшимся слева автомобилем, а потом с находящейся впереди машиной.

Машины получили механические повреждения, сообщает dtpptz.ru.

Инцидент попал на видеорегистратор других участников движения и в объектив камеры наблюдения «Сампо.ру».