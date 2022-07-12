Катер с людьми едва не унесло в открытое море в Карелии

ЧП произошло в Кемскомм районе. 11июля трое взрослых и один ребенок вышли на катер в акваторию Белого моря. Но морская прогулка едва не превратилась в кошмар. В катере заглох мотор. Взрослые попытались его завести, но «сердце» судна никак не хотело подавать признаков жизни, а между тем катер все сильнее уносили в открытое море.

Попавшие в беду люди обратились за помощью. Спасатели Кемского поисково-спасательного отряда взяли заглохший катер на буксир и доставили людей на большую землю. (фото группа «Карельская-Республиканская Поисково-Спасательная-Служба»)