Катер перевернул лодку с людьми на Ладожском озере

Два человека чуть не утонули из-за того, что их лодку перевернула волна от проходившего мимо катера. ЧП случилось на Ладожском озере в заливе Лехмалахти, по которому проходит граница между Карелией и Ленинградской областью.

Как сообщается на странице Ладожского поисково-спасательного отряда, 29 мая спасатель, патрулируя водную акваторию, обнаружил затопленную лодку. Она находилась в положении «свечка», а за нос ее держался человек с признаками переохлаждения. Еще один пытался плыть к берегу.

Приняв пострадавших на борт, спасатель доставил их на берег и оказал первую помощь. Спасенные объяснили, что они не справились с управлением на волне от проходящего мимо катера. Лодка перевернулась на расстоянии полукилометра от берега. В воде люди находились около 10 минут.

Командование отряда объявило благодарность спасателю за решительные действия.

Фото: Ладожский поисково-спасательный отряд