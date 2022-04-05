Катающуюся на автобусе одинокую собаку заметили в Карелии

В Беломорске пассажиры одного из автобусов заметили необычного попутчика. Собака села в автобус, забралась на задний ряд и каталась по городу, смотря в окно. Фотографию интересного пассажира опубликовал паблик газеты «Беломорская трибуна».

«4 апреля 2022 года. Вот такой пассажир катался сегодня у нас в маршрутке... И ни за что выходить не хотел...»,

- так подписан снимок. Горожане выразили уверенность, что собаке в автобусе весело, тепло, возможно, есть шанс полакомиться чем-нибудь вкусным.

Напомним, сегодня мэрия Петрозаводска объявила, что с середины апреля на четырех городских автобусных маршрутах будет повышена стоимость проезда. Фото: «Беломорская трибуна»