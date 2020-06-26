Карельского депутата лишили мандата в связи с утратой доверия

В Медвежьегорском районе депутат одного из сельских поселений был лишен полномочий после антикоррупционной проверки прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Установлено, что депутат в течение четырех месяцев после избрания не предъявил, как того требует закон, сведения о доходах и имуществе в администрацию главы Карелии. Он должен был отчитаться о своем положении и доходах близких родственников.

Прокуратура района направила в сельский совет требование досрочно прекратить полномочия депутата из-за несоблюдения антикоррупционного законодательства. Совет это требование удовлетворил, народный избранник лишился мандата в связи с утратой доверия.