Мэрия проверила маршрутки Петрозаводска на чистоту в салонах

Сотрудники мэрии Петрозаводска ежедневно проверяют состояние городских автобусов. В ходе рейдов внимание уделяется чистоте в салонах и соблюдению требований, установленных в связи с распространением коронавирусной инфекции, говорится в сообщении пресс-центра горадминистрации карельской столицы.

«Сотрудники управления по делам ГО и ЧС, а также муниципальные инспекторы регулярно проверяют автобусы, обслуживающие городские маршруты. Рейды проходят в разных районах города. Проверяется наличие при входе в салон оборудованного дозатором места обработки рук кожными антисептикам и проведение обработки салонов пассажирского транспорта (поручней, ручек дверей, подлокотников, сидений, водительского оборудования и др.) дезинфицирующими средствами», – говорится в сообщении.

Так, в прошедшие дни были выявлены четыре нарушения на автобусах маршрутов №10, 17, 21 и 26. Составлены акты. Кроме того, составлен протокол на водителя, не обработавшего салон автобуса в период межрейсового простоя.

Сообщить о ненадлежащем состоянии салонов транспортных средств, о нарушениях расписания или действующих ограничений, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции, можно в МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба». Звонки принимаются круглосуточно по номеру телефона 051.