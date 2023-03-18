Карельский ученый открыл новые виды комаров
Ведущий научный сотрудник Института леса КарНЦ РАН Алексей Полевой открыл два новых вида грибных комаров. Об этом сообщается на сайте организации.
Образцы насекомых были собраны во время экспедиции в долине реки Анадырь на Чукотке. После этого их прислали в Карелию. Полевой изучил полученные экземпляры и пришел к выводу, что они ранее не были описаны в науке.
Карельский ученый дал имена новым видам комаров.
«Наименование новых видов - не очень простой процесс. Часто используются географические названия, например, животных именуют по месту находки. Нередко называют в честь ученых, которые работали с этой группой, или сборщиков материала. Я в данном случае исходил из морфологии: у одного вида есть шип, поэтому я назвал его Neuratelia aculeata, от латинского aculeatus - «имеющий жало». Второй - Neuratelia cornuta, по латыни cornutus - рогатый. Это связано с характерными роговидными выступами», - пояснил специалист. // Фото: unsplash.com