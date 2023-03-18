18 марта 2023, 10:33
Общество

Жителю Карелии грозит крупный штраф за любовь к езде без прав

В Питкярантском районе остановлен автомобилист, не имевший водительских прав

В Питкярантском районе инспекторы отстранили от управления водителя автомобиля ВАЗ-2105. Мужчина не имел водительских прав, сообщает пресс-служба ГИБДД Карелии.

В отношении незадачливого автомобилиста был составлен административный протокол. Ему грозит штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей.

Всего с начала года в республике инспекторам попались 243 водителя, которые сели за руль, не имея водительских прав. // Фото ГИБДД Карелии

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Метки: 
Питкярантский район
езда без прав
ГИБДД
штраф
новости Карелии