Жителю Карелии грозит крупный штраф за любовь к езде без прав

В Питкярантском районе инспекторы отстранили от управления водителя автомобиля ВАЗ-2105. Мужчина не имел водительских прав, сообщает пресс-служба ГИБДД Карелии.

В отношении незадачливого автомобилиста был составлен административный протокол. Ему грозит штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей.

Всего с начала года в республике инспекторам попались 243 водителя, которые сели за руль, не имея водительских прав. // Фото ГИБДД Карелии