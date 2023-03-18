«Сбормобиль» проедет по улицам Петрозаводска

В воскресенье, 19 марта, по Петрозаводску проедет «Сбормобиль». Об этом сообщает пресс-служба мэрии карельской столицы.

У горожан будут принимать на переработку вторсырье на традиционных 23 остановках в разных районах карельской столицы.

В администрации города напоминают, что 80% полученных от сбора вторсырья средств идет на помощь бездомным животным в Петрозаводске. Остальные деньги активисты тратят на экорекламу и печать листовок. // Фото: unsplash.com