14 февраля 2021, 09:56
Спорт

Карельский спортсмен завоевал золотую медаль на первенстве России

Победа одержана петрозаводчанином в условиях жесткой конкуренции

Сергей Зубов, воспитанник спортивной школы №2 города Петрозаводска, завоевал золотую медаль на первенстве России, которое проходит сейчас в Арзамасском и Шатковском районах Нижегородской области, сообщает паблик «Министерство спорта Республики Карелия».

Сергей проявил бойцовский характер и стал победителем в условиях жесткой конкуренции в дисциплине «комбинация»,

– говорится в сообщении

Чемпионат и первенство России по спортивному ориентированию продлятся до 15 февраля включительно, так что возможно – это не последняя победа.

Поздравляем Сергея и его тренеров – Андрея Кульбачко и Анну Трегубову!

Фото из группы «Министерство спорта Республики Карелия»

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Карелия
Петрозаводск
Россия
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чемпионат России
первенство России
спортивное ориентирование
Сергей Зубов
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