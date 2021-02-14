Карельский спортсмен завоевал золотую медаль на первенстве России

Сергей Зубов, воспитанник спортивной школы №2 города Петрозаводска, завоевал золотую медаль на первенстве России, которое проходит сейчас в Арзамасском и Шатковском районах Нижегородской области, сообщает паблик «Министерство спорта Республики Карелия».

Сергей проявил бойцовский характер и стал победителем в условиях жесткой конкуренции в дисциплине «комбинация»,

– говорится в сообщении

Чемпионат и первенство России по спортивному ориентированию продлятся до 15 февраля включительно, так что возможно – это не последняя победа.

Поздравляем Сергея и его тренеров – Андрея Кульбачко и Анну Трегубову!

Фото из группы «Министерство спорта Республики Карелия»