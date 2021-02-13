27 февраля в Куганаволоке пройдет фестиваль «Пудожские налимы 2021»

В последнюю субботу месяца в деревне Куганаволок пройдет фестиваль подлёдного лова «Пудожские налимы», сообщает сайт Водлозерского национального парка.



На соревнования приедут любители рыбалки не только из Карелии, но и из других регионов страны. Центром соревнований станет территория визит-центра Национального парка «Водлозерский».

В этом году фестиваль будет особенным, нацпарку на территории Пудожского района исполняется 30 лет. История фестиваля насчитывает более десяти лет. Посостязаться в мастерстве и познакомиться с Водлозерской землей в прошлом году приехало более 200 гостей со всего Северо-Запада.

Соревнования по рыбной ловле пройдут в шести номинациях: «Самый большой улов», «Самая крупная рыба», «Самая маленькая рыба», «Самый юный участник», «Самая удачливая рыбачка» и «Рыбак, поймавший символ фестиваля». Положение о соревнованиях.

Зарегистрироваться на «Пудожские налимы 2021» можно заполнив электронную форму регистрации в группе нацпарка или по телефону 8 (8142) 59-98-98 (добавочный 209), 8 (81452) 30-116 – Мальберг Татьяна Викторовна.

О том, как проходит фестиваль и кого на нем ловят – смотрите на видео.

Фото из группы Национального парка «Водлозерский»