Около 7 тысяч человек вышли на старт «Лыжни России» в Карелии

В республике в пятнадцатый раз прошла «Лыжня России», сообщает паблик «Министерство спорта Республики Карелия».

В этом году мероприятие приурочено к 90-летию создания Всесоюзного комплекса ГТО и проводится в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография».

По всей республике на старт XXXIX Всероссийской массовая лыжной гонки «Лыжня России-2021» вышли около семи тысяч человек. Однако, в связи с низкими температурами и неблагоприятными погодными условиями, некоторые муниципальные районы перенесли массовую лыжную гонку на следующие выходные.

В Петрозаводске ключевым местом проведения «Лыжни России» стал спортивный комплекс «Курган», на котором собрались более двух тысяч участников.

В «Лыжне России» приняла участие олимпийская чемпионка Евгения Медведева, а также представители Министерства спорта Республики Карелия и Центра спортивной подготовки.

В рамках спортивных забегов участники соревновались на дистанциях в 5 км и 10 км. Лучшими в своих возрастных категориях стали Анастасия Гладкова, Артем Прозоров, Екатерина Ядовина и Александр Андреев.

Дошкольники и любители лыжного спорта попробовали свои силы на массовых забегах на 500 метров и на 3 300 метров соответственно. Самые юные участницы соревнований – двухлетние Ксения Балашова, Анна Рой и Дарья Кайялайнен, самый опытный – 88-летний Вейко Хакало. Около 50 человек сдали нормативы по лыжным гонкам комплекса ГТО.

Участники получили традиционные шапочки с символикой соревнований, а лауреаты гонок – кубки, дипломы и медали министерства спорта Российской Федерации.

Фото из группы «Министерство спорта Республики Карелия»