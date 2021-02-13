Тур кубка чемпионата Европы по футболу пройдет в Петербурге в мае

Шестнадцатый розыгрыш чемпионата Европы по футболу, футбольного турнира, проводимого каждые четыре года среди национальных сборных, входящих в состав УЕФА, который должен был пройти в 2020 году, но из-за пандемии коронавируса перенесенный на этот год, все-таки состоится.

Более того, тур кубка чемпионата Европы по футболу пройдет в Санкт-Петербурге и Москве в конце мая, сообщает ТАСС.

Сам Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года в 12 городах. В Санкт-Петербурге состоятся три матча групповой стадии и один из четвертьфиналов турнира. Согласно изначальному плану, трофей, вручаемый чемпионам Европы, в рамках трофи-тура 30 апреля 2020 года должен был побывать в Москве, после чего три дня находиться в Санкт-Петербурге.

В Северной столице во время Евро-2020 пройдут матчи Бельгия - Россия (12 июня), Финляндия - Россия (16 июня) и Финляндия - Бельгия (21 июня), а также один из четвертьфиналов турнира. Игры чемпионата Европы помимо российского города должны принять Лондон, Мюнхен, Баку, Рим, Бухарест, Дублин, Копенгаген, Бильбао, Глазго, Будапешт и Амстердам.

Любопытно, что 70% опрошенных финнов требуют лишить Россию права на проведение матчей ЧЕ и только 15% голосуют за «оставить все как есть». Также большинство финнов готовы поддержать возможные новые санкции Евросоюза против России. Всего в опросе исследовательской компании Kantar TNS Agri приняли участие 1052 человека.

Фото с сайта rosbalt.ru