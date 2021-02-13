13 февраля 2021, 13:10
Сегодня карельская лыжница завоевала «серебро» на чемпионате мира
В Финляндии проходят международные молодежные соревнования
13 февраля, в городе Вуокатти, туристическом и спортивном центре на востоке Финляндии, состоялась женская эстафета, сообщает паблик «Училище олимпийского резерва в Кондопоге».
Команда в составе Анны Кожиновой, Евгении Крупицкой, Вероники Степановой и студентки училища олимпийского резерва в Кондопоге Ольги Жолудевой и заняла второе место!
Таким образом, спортсменка из Карелии завоевала «серебро» на Чемпионате мира по лыжным гонкам среди юниоров
Поздравляем Ольгу, ее тренеров и всю российскую команду!
Фото из группы «Училище олимпийского резерва в Кондопоге»