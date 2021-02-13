Сегодня «Лыжня России» пройдет в Петрозаводске, несмотря на мороз

Как стало известно сегодня утром, крупнейшая лыжная гонка страны, «Лыжня России» не будет отменена. Об этом сообщил паблик «Федерация лыжных гонок Республики Карелия».

Дорогие участники Всероссийской массовой лыжной гонки "Лыжня России"!

Программа мероприятия остаётся неизменной.

Все гонки состоятся в соответствии с программой мероприятия.

Просим одеваться теплее!

– говорится в сообщении.

Таким образом, стартовое время распределено следующим образом:

Старт на дистанцию 5 километров

10:00 - Юноши 2003 года рождения и младше

10:30 - Девушки 2003 года рождения и младше

Старт на дистанцию 10 километров

11:00 - Мужчины 2002 года рождения и старше

11:05 - Женщины 2002 года рождения и старше

11:30 - Награждение победителей и призеров на дистанции 5 километров

11:45 - Старт массового забега на дистанцию 500 м без учета времени для дошкольников

12:10 - Церемония открытия; награждение победителей на дистанции 10 километров

12:15 - Старт массового забега на дистанцию 3300 м без учета времени

Тестирование ГТО

12:30 - Старт на дистанцию 1 километр

12:35 - Старт на дистанцию 2 километра



«Петрозаводск говорит» писал о том, что проведение гонки оказалось под угрозой из-за холодов.

Фото из группы «Федерация лыжных гонок Республики Карелия»