Карельские футболистки победили на первенстве России по мини-футболу

В Санкт-Петербурге проходит межрегиональный этап первенства России по мини-футболу в Северо-Западном федеральном округе, сообщает паблик «Министерство спорта Республики Карелия»

11 февраля завершились соревнования среди команд девушек. В возрастной группе 2003-2004 года рождения в турнире участвовала команда «Карелия», составленная из воспитанниц спортивной школы №7 Петрозаводск, под руководством тренеров Сергея Ершова и Аллы Григорьевой.

Карельские спортсменки со счетом 4:1 обыграли "СКО-Спартак" из Калининградской области и со счетом 3:1 - ДЮСШ-10 из Мурманска. Еще одна игра, со сборной ГМР (Ленинградская область) завершилась вничью со счетом 4:4.

По итогам соревнований команда «Карелия» заняла первое место. Лучшим вратарем соревнований была признана Диана Аверкиева, а лучшим игроком - Снежана Кирпичникова.

Поздравляем спортсменок и тренеров с победой!

Фото из группы «Министерство спорта Республики Карелия»