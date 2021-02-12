Организаторы могут отменить «Лыжню России» в последний момент

Стало известно о вероятности отмены в Карелии гонки «Лыжня России». Информацию об этом опубликовал паблики «Центр спортивной подготовки» и «Федерация лыжных гонок Республики Карелия» сделав репост записи в группе #ФИЗКУЛЬТ10, освещающей физкультурные события на территории Республики Карелия.

Уважаемые участники! Окончательное решение об отмене или переносе мероприятия Всероссийской массовой лыжной гонки "Лыжня России", в связи с погодными условиями, будет опубликовано в день проведения мероприятия в нашей группе.

Следите за новостями!

– говорится в сообщении.

«Петрозаводск говорит» писал об этой гонке. Ожидается, что «Лыжня России» соберет в карельской столице более 1000 человек.

В программу мероприятия включены дистанции на 5 и 10 километров, 1 и 2 километра (в зачет тестирования ГТО), массовые забеги на 500 метров (для дошкольников) и 3300 метров без учета времени. В прошлом году «Лыжня России» собрала в Карелии порядка 10 тысяч человек.

Фото из группы #ФИЗКУЛЬТ10