Карельский солдат сбежал из воинской части в Ленобласти

Юный житель Сегежи самовольно покинул воинскую часть в Ленинградской области. Данилу Александровича Серова (Морозова) разыскивают в связи с побегом, сообщили в группе «Доброспас» ВКонтакте.

Молодой человек родился в 2003 году, призвался из Сегежи. Воинскую часть в поселке Каменка Выборгского района покинул 11 марта. С тех пор о нем ничего неизвестно.

Военнослужащий был одет в форму, с собой у него только военный билет. Рост Данилы около 154 сантиметров, он среднего телосложения, волосы темные, стрижка короткая.

Всех, кто располагает сведениями о местонахождении разыскиваемого или видевших его, просят сообщать по телефону +79215281111 // Фото: источник