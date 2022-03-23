23 марта 2022, 18:07
Карельский солдат сбежал из воинской части в Ленобласти
Военнослужащего из Сегежи разыскивают за побег
Юный житель Сегежи самовольно покинул воинскую часть в Ленинградской области. Данилу Александровича Серова (Морозова) разыскивают в связи с побегом, сообщили в группе «Доброспас» ВКонтакте.
Молодой человек родился в 2003 году, призвался из Сегежи. Воинскую часть в поселке Каменка Выборгского района покинул 11 марта. С тех пор о нем ничего неизвестно.
Военнослужащий был одет в форму, с собой у него только военный билет. Рост Данилы около 154 сантиметров, он среднего телосложения, волосы темные, стрижка короткая.
Всех, кто располагает сведениями о местонахождении разыскиваемого или видевших его, просят сообщать по телефону +79215281111 // Фото: источник