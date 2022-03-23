Петрозаводского таксиста обманули в День таксиста

В отдел полиции Петрозаводска обратился 54-летний водитель такси с заявлением о том, что его доверчивостью воспользовались злоумышленники, обманув на крупную сумму. Полицейские проводят расследование в рамках уголовного дела, возбужденного по статьк 159 УК РФ "Мошенничество".

Потерпевший рассказал, что ночью он получил заказ отвезти клиента в аэропорт. В ходе телефонного разговора тот сообщил, что совсем не располагает временем, и обратился с личной просьбой перевести крупную сумму на два телефонных номера. Ничего не заподозривший таксист, которому поступило смс-сообщение о зачислении на его счет 11 тысяч 500 рублей, просьбу выполнил. Как оказалось позже, подтверждение о переводе пришло вовсе не от банка, а клиент перестал выходить на связь и отменил заказ.

Мужчине было вдвойне досадно, так как обман мошенники совершили в его профессиональный праздник – День таксиста. . Фото: pixabay.com/ru.