Карельский следком начал проверку по факту гибели рабочего в котельной

В Петрозаводске проводится проверка по факту гибели мужчины на производстве, сообщает СУСК по РК.

«Установлено, что в вечернее время 06 сентября 2020 года в городе Петрозаводске произошел взрыв отопительного котла в цехе по обработке камня. Во время взрыва получил травмы находившийся в помещении 29-летний мужчина, который скончался на месте происшествия»,

– говорится в сообщение карельского следкома.

В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства происшедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, как мы писали сегодня утром, трагедия разыгралась в одном из строений промышленного района на Коммунистов, 50. Взрыв произошел в котельной цеха по обработке шунгита.