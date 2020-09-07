07 сентября 2020, 16:32
Карельский следком начал проверку по факту гибели рабочего в котельной
Молодой человек скончался от полученных ранений после взрыва в одной из котельных Петрозаводска
В Петрозаводске проводится проверка по факту гибели мужчины на производстве, сообщает СУСК по РК.
«Установлено, что в вечернее время 06 сентября 2020 года в городе Петрозаводске произошел взрыв отопительного котла в цехе по обработке камня. Во время взрыва получил травмы находившийся в помещении 29-летний мужчина, который скончался на месте происшествия»,
– говорится в сообщение карельского следкома.
В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства происшедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Напомним, как мы писали сегодня утром, трагедия разыгралась в одном из строений промышленного района на Коммунистов, 50. Взрыв произошел в котельной цеха по обработке шунгита.