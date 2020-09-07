Молодой человек погиб в Петрозаводск во время взрыва на котельной

Рабочий цеха погиб от взрыва в котельной. Трагедия разыгралась накануне вечером в Петрозаводске, сообщает «Республика».

«6 сентября житель Петрозаводска погиб от взрыва котельной в цехе по обработке шунгита. Трагедия произошла накануне в одном из строений промышленного района на Коммунистов, 50. Погибшему было 29 лет»,