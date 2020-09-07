07 сентября 2020, 08:54
Молодой человек погиб в Петрозаводск во время взрыва на котельной
Трагедия разыгралась накануне вечером в карельской столице
Рабочий цеха погиб от взрыва в котельной. Трагедия разыгралась накануне вечером в Петрозаводске, сообщает «Республика».
«6 сентября житель Петрозаводска погиб от взрыва котельной в цехе по обработке шунгита. Трагедия произошла накануне в одном из строений промышленного района на Коммунистов, 50. Погибшему было 29 лет»,
– пишет издание.
Подробности трагедии выясняются.