В Петрозаводске осудят женщину за фиктивную прописку 42 иностранцев

В Петрозаводске перед судом предстанет 44-летняя женщина, которую обвиняют в фиктивной постановке иностранцев на учет.

По информации прокуратуры, с октября 2018 года по июль 2020 года, подавала в МФЦ уведомления о прибытии иностранцев. Обвиняемая фиктивно поставила на учет по месту своего проживания 42 граждан ближнего зарубежья.

Женщина признала свою вину и заявила ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке в мировом суде.

Женщине может грозить до трех лет лишения свободы.