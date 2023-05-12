12 мая 2023, 08:14
Карельский поселок теперь живет "под носом" у НАТО
Станет ли благом для поселка приход армии?
Вяртсиля – поселок городского типа в Сортавальском районе Карелии. Поселение с богатой историей: было когда-то в составе и Швеции, и Финляндии, и Российской империи, и Советского Союза. Следы этой истории можно найти повсюду: в виде памятников и построек разных времен.
Сегодня местные жители размышляют, как будут жить дальше. Ведь теперь они живут, можно сказать, под носом у НАТО.
Говорят, в поселке разместится воинская часть. Благо это для Вяртсиля или нет? Возможно, улучшится инфраструктура, «хотя бы дороги внутри поселка отремонтируют», говорят вяртсильцы. Но особых надежд никто не лелеет. Подробнее - здесь.