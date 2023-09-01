Карельский ориентировщик победил на всероссийских соревнованиях

Первенство России по спортивному ориентированию в кроссовых дисциплинах проходит в эти дни в Воронеже. Победу одержал ориентировщик из Карелии.

По итогам первого дня соревнований золотую медаль в кросс-классике среди юношей до 17 лет завоевал воспитанник спортшколы №2 Петрозаводска Сергей Зубов.

Карельский ориентировщик опередил 135 соперников. В первенстве принимают участие больше 800 спортсменов из разных регионов. // фото: JoshuaWoroniecki/ pixabay.com