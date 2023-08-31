31 августа 2023, 16:36
Спортсменка из Карелии выиграла всероссийские соревнования
Анастасия Сидорова стала победительницей состязаний по лыжероллерам
Воспитанница спортшколы олимпийского резерва Кондопоги победила на всероссийских соревнованиях по лыжероллерам. Анастасия Сидорова лучше всех прошла дистанцию 10 километров, сообщили в минобразования и спорта Карелии.
Состязания прошли 30 августа в Кавголово Ленинградской области. В них приняли участие спортсмены 15-16 и 17-18 лет. За победу боролись больше 350 лыжников из 11 регионов России.
Анастасия Сидорова одержала победу среди старших девушек. Среди старших юношей на дистанции 15 километров спортсмен из Костомукши Корней Корнев занял 4 место. // фото: dendoktoor/ pixabay.com