Спортсменка из Карелии выиграла всероссийские соревнования

Воспитанница спортшколы олимпийского резерва Кондопоги победила на всероссийских соревнованиях по лыжероллерам. Анастасия Сидорова лучше всех прошла дистанцию 10 километров, сообщили в минобразования и спорта Карелии.

Состязания прошли 30 августа в Кавголово Ленинградской области. В них приняли участие спортсмены 15-16 и 17-18 лет. За победу боролись больше 350 лыжников из 11 регионов России.

Анастасия Сидорова одержала победу среди старших девушек. Среди старших юношей на дистанции 15 километров спортсмен из Костомукши Корней Корнев занял 4 место. // фото: dendoktoor/ pixabay.com